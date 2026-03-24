Calciomercato Juventus, non solo Rudiger e Kolo Muani: altri 10 nomi nella lista degli obiettivi di Spalletti in vista dell’estate. La situazione caso per caso

Calciomercato Juventus, sono ben 12 i nomi nella lista di Luciano Spalletti per rinforzare la squadra in vista della prossima estate. Ecco chi sono

La programmazione estiva della Vecchia Signora entra ufficialmente nel vivo. Secondo quanto svelato dal quotidiano Tuttosport, Luciano Spalletti ha idee decisamente chiare sulle necessità per elevare la qualità tecnica della rosa bianconera. La dirigenza è già al lavoro, pronta ad assecondare le precise richieste dell’allenatore e ad avviare i primissimi contatti per pianificare una sessione di mercato da assoluta protagonista in Italia e in Europa.

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Difesa e Porta: i nomi per blindare la retroguardia

Il focus principale di questa prima fase riguarda l’intero pacchetto arretrato, dove il tecnico chiede grandissima solidità per dominare sul campo. Il primo nome per la difesa è un profilo di caratura mondiale: Antonio Rudiger. A completare la preziosa lista ci sono anche Marcos Senesi e Zeki Celik, elementi seguiti attentamente dai bianconeri per garantire ampie e sicure rotazioni.

L’attesissima rivoluzione coinvolgerà attivamente anche l’estremo difensore, un ruolo cruciale per le massime ambizioni. Il club sta monitorando tre profili di assoluta garanzia: in cima figurano Alisson e David De Gea, portieri dalla indiscutibile esperienza internazionale. Accanto a loro c’è Guglielmo Vicario, che con le sue ottime prestazioni ha ampiamente meritato le attenzioni societarie.

Centrocampo: fisicità, duttilità e palleggio

Le attente valutazioni della società abbracciano l’intero organico. Per la linea mediana, l’allenatore ha individuato profili capaci di abbinare immensa fisicità e palleggio. Spiccano nettamente le candidature di Ederson, Leon Goretzka, Franck Kessie e Lorenzo Pellegrini. Si tratta di giocatori estremamente duttili, in grado di stravolgere le dinamiche delle partite e alzare sensibilmente il ritmo del gioco.

Attacco: il sogno Bernardo Silva e i nuovi bomber

L’asticella si alza ulteriormente spostando l’attenzione sull’attacco, dove la qualità pura diventa un requisito indispensabile. Il grandissimo sogno per la trequarti è il fuoriclasse Bernardo Silva. Per il ruolo di terminale offensivo, invece, gli sguardi della dirigenza sono puntati verso Joshua Zirkzee e Randal Kolo Muani, ritenuti dei perfetti centravanti moderni, ideali per concretizzare la mole di gioco della squadra.

Nei prossimi mesi, il management lavorerà incessantemente su questo vasto elenco. L’obiettivo primario sarà consegnare allo staff un gruppo fortemente competitivo, capace di lottare ferocemente per conquistare i traguardi prefissati.