Calciomercato Juventus, obiettivo Milenkovic per la difesa: la richiesta della Fiorentina

Calciomercato Juventus: per rinforzare la difesa, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Nikola Milenkovic. Ecco la richiesta economica della Fiorentina

La partenza di Merih Demiral, direzione Atalanta, potrebbe essere sopperita dalla permanenza alla Juve di Rugani e Dragusin. Secondo il Corriere dello Sport, però, i bianconeri sono sempre attenti a qualsiasi opportunità di mercato, e una di queste è sicuramente Nikola Milenkovic.

Due nodi principali: la folta concorrenza, con il West Ham in prima fila (lui preferisce la Juventus) e la richiesta della Fiorentina. I violi vorrebbero 25 milioni di euro per la sua cessione, con la Vecchia Signora disposta a offrirne massimo 15 per un giocatore in scadenza nel 2022.