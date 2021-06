Calciomercato Juventus, oggi secondo summit con Allegri: i nomi sul tavolo

Calciomercato Juventus: alla Continassa si svolgerà oggi il secondo summit tra Allegri e la dirigenza per definire i prossimi acquisti

È in agenda oggi un secondo incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza Juventus (tra cui Federico Cherubini) in cui verranno sviscerati gli aspetti tecnici in vista della prossima stagione e si finirà inevitabilmente a parlare di calciomercato Juve.

Secondo La Gazzetta dello Sport ci saranno 5 macro temi: il rinnovo di Dybala, il rinnovo del prestito di Morata, il rinnovo per un’ultima stagione di Chiellini con la conferma di Bonucci (entrambi incontreranno Agnelli nei prossimi giorni), la necessità di fare due colpi a centrocampo (uno tra Locatelli e Pjanic e un profilo alla Milinkovic-Savic) e la questione Ronaldo da cui dipendono gli equilibri della squadra.