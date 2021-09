Calciomercato Juventus, paura De Ligt: addio a giugno 2022?

Calciomercato Juventus, una clausola che a partire da giugno 2022 potrebbe consentire l’addio di Matthijs De Ligt

De Ligt potrebbe realmente lasciare la Juve? Secondo Fabrizio Romano, una possibilità c’è.

Il giornalista esperto di calciomercato, via Twitter, ha spiegato che il difensore olandese ha una clausola nel suo contratto che gli permetterebbe di andare via dall’estate del 2022 per una cifra di 150 milioni. Sarebbe questo il motivo per cui il suo agente Raiola avrebbe parlato del futuro. L’intenzione della Juve, comunque, è quella di tenerlo.