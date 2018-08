Rinnovo Pjanic, la Juventus blinda il suo centrocampista: in settimana arriverà la firma sul prolungamento del contratto, ingaggio da 6,5 milioni di euro l’anno

Rinnovo Pjanic, continua l’avventura alla Juventus del centrocampista bosniaco. Sogno di mercato di diversi top club, dal Real Madrid al Manchester City, il classe 1990 è stato blindato dalla dirigenza bianconera, intenzionata a puntare su di lui ancora per lungo tempo. E ora Marotta e Paratici sono pronti a fargli firmare l’atteso prolungamento del contratto che, secondo quanto riportato da Sky Sport, è ormai imminente: verrà messo nero su bianco questa settimana.

Questioni di giorni, dunque, è il rinnovo di contratto di Miralem Pjanic con la Juventus diverrà ufficiale. Già oggi è previsto un incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’ex centrocampista di Olympique Lione e Roma per limare gli ultimi dettagli. In programma un prolungamento fino al 30 giugno 2023, due anni in più rispetto all’attuale accordo, con l’ingaggio che salirà vorticosamente: adeguamento a 6,5 milioni di euro, ai livelli di Paulo Dybala. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, Massimiliano Allegri potrà fare affidamento ancora per diverso tempo a uno dei cardini della mediana della Vecchia Signora.