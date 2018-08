Pjanic come Dybala: il suo ingaggio commisurato a quello dell’argentino

Rinnovo vicino per Pjanic: il centrocampista della Juventus dovrebbe firmare un prolungamento con ritocco dell’ingaggio fino a 7 milioni di euro, secondo stipendio più caro della rosa

Rinnovo doveva essere e – alla fine – rinnovo sarà a cifre anche superiori rispetto alle aspettative. Miralem Pjanic resta uno degli incedibili della Juventus nonostante le sirene – pare – di Real Madrid e Barcellona. Nei prossimi giorni il centrocampista bosniaco, come già annunciato più volte da più parti, dovrebbe essere blindato dalla società bianconera con un prolungamento a numeri decisamente molto alti. Attualmente Pjanic, acquistato dalla Roma un paio di stagioni fa, guadagna circa 4,5 milioni di euro netti a stagione: per lui è pronto un aumento sostanziale dell’ingaggio che dovrebbe portarlo ad essere il secondo giocatore più pagato della rosa attuale juventina in compagnia di Paulo Dybala.

Non un ingaggio da 6,5 milioni di euro l’anno, come si era scritto qualche giorno fa, ma un ingaggio, bonus compresi, da 7 milioni di euro. Una precisione non da poco, perché 7 sono anche i milioni che attualmente guadagna Dybala (pure lui fresco di rinnovo qualche mese fa): nessuno attualmente percepisce di più alla Juve eccezion fatta ovviamente per Cristiano Ronaldo, che guadagna più del quadruplo dell’argentino e – presto – anche del bosniaco: 30 milioni di euro netti l’anno. Poco male comunque: per Pjanic, che dovrebbe mettere nero su bianco il prolungamento fino al 2021 o al 2022, ci saranno comunque buone possibilità di arrivare a fine mese.