Miralem Pjanic piace molto all’estero ma Marotta alza il muro: via solo per un’offerta irrinunciabile

A inizio calciomercato Miralem Pjanic gravitava intorno all’orbita Barcellona. Una vacanza nella capitale della Catalunya e una maglia di Messi comprata da regalare al suo figlio, avevano fatto impazzire i giornali spagnoli e italiani. In due mesi non è successo assolutamente nulla e pare quasi utopico immaginare una cessione di Pjanic entro venerdì alle 20. Certo, il mercato non deve più sorprendere ma i segnali che arrivano dal presente indicano una permanenza del bosniaco piuttosto che una sua partenza. Pjanic è blindato dalla Juve con buona pace degli obiettivi di mercato bianconeri che rischiano di slittare di un anno. La notizia delle ultime ore è il gran rifiuto da parte dei dirigenti bianconeri agli oltre 60 milioni offerti dal Real Madrid per Pjanic. Offerta considerata esigua per un centrocampista del suo calibro. Per questo motivo i blancos hanno deciso di tenersi stretto Luka Modric nonostante le avance nerazzurre.

Discorsi di cessione di Pjanic rimandati quindi di un anno quando il bosniaco costerà ancora di più degli 80 milioni attuali. Forte di un nuovo contratto prolungato dal 2021 al 2023 e con ingaggio in salita dai 4,5 milioni più bonus ai 6,5 complessivi. Pjanic, dal canto suo, non vede l’ora di iniziare la nuova stagione in bianconero insieme a tutti i nuovi acquisti. Il bosniaco non ha mai segnali di fastidio, come se l’avventura juventina fosse giunta al termine ma anzi con un tweet ufficiale rivolto ai tifosi schiarisce qualsiasi dubbio: «Quest’anno speriamo di fare grandi cose insieme».