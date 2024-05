Clamoroso Gabigol, sorpresa sulla squalifica per doping

Le ultime su Gabigol, attaccante brasiliano del Flamengo, sulla squalifica per doping. Tutti i dettagli in merito

Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha deciso di sospendere ufficialmente la squalifica per doping inflitta a Gabigol. L’attaccante del Flamengo potrà così tornare in campo dopo la sentenza che gli aveva imposto due anni lontani dal campo per aver eluso un controllo antidoping nel 2023. La corte non ha fornito ancora una data per l’udienza di appello e il verdetto.

COMUNICATO – «I giudici hanno emesso un’ordinanza accogliendo la richiesta di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata».