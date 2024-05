Esonero Allegri, a breve RIUNIONE con la dirigenza della Juve per la SEPARAZIONE con il club

Allegri rientrato alla Continassa: attesa una riunione nel quartier generale bianconero con l’ESONERO del tecnico sempre più vicino

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi minuti si terrà una riunione in casa Juventus. Sembra ormai scontato che Massimiliano Allegri terminerà in anticipo la sua seconda avventura in bianconero, venendo esonerato dopo quello che è successo in Coppa Italia.

Il tecnico bianconero è rientrato alla Continassa, dove è presente anche Cristiano Giuntoli. Sono ore decisive in casa Juve.