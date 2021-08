Calciomercato Juventus, Pjanic torna di moda: possibile il ritorno

La Juve non molla la pista Pjanic. Allegri vuole un altro centrocampista per completare il reparto. La situazione

Pjanic e la Juve si avvicinano sempre di più. A riferirlo è il giornalista Claudio Raimondi a Sport Mediaset.

Allegri è alla ricerca di un altro centrocampista per completare e migliorare il reparto e avrebbe scelto il bosniaco in uscita dal Barcellona, convocato a sorpresa per la partita dei blaugrana contro il Getafe. L’alternativa al ritorno dell’ex bianconero, secondo Raimondi, resta sempre Witsel del Borussia Dortmund.

