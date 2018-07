La Juventus si sta muovendo sul mercato per trovare un nuovo difensore centrale: Godin e Savic i nomi del momento

Sfogliando la rosa della Juventus, in difesa c’è eccome traffico. Eppure Fabio Paratici e Giuseppe Marotta si starebbero muovendo proprio per rinforzare la retroguardia, come scrive Tuttosport. Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini sono i pilastri di esperienza, Mattia Caldara, invece, il nuovo che avanza. Le posizioni di Mehdi Benatia e Daniele Rugani, d’altro canto, sono in bilico. Soprattutto l’ex centrale dell’Empoli, per cui il nuovo Chelsea sarebbe arrivato a proporre 50 milioni di euro pur di metterlo a disposizione di Maurizio Sarri, suo grande estimatore. Qui, dunque, entrano in gioco Diego Godin e Stefan Savic.

I due difensori centrali sono di proprietà dell’Atletico Madrid e stanno vivendo momenti diversi. Il 32enne uruguayano è un titolarissimo dell’once de gala di Diego Simeone ma non ha ancora deciso se accettare la proposta di rinnovo della dirigenza dei colchoneros oppure cambiare aria. Per quanto riguarda, poi, l’ex calciatore della Fiorentina, neo obiettivo della Juventus per completare il pacchetto difensivo, il discorso è differente. Vista la presenza di Jimenez, ed il grande feeling con l’altro uruguayano Godin, l’Atletico se ne priverebbe più a cuor leggero, magari dinnanzi ad una ricca offerta. La Juve alza il muro difensivo.