Rugani al Chelsea: ci siamo quasi. Poi il Pipita Higuain

Juventus e Chelsea continuano a trattare per il passaggio di Gonzalo Higuain e Daniele Rugani ai Blues. Le ultimissime

Daniele Rugani vede Blues, Gonzalo Higuain non ancora. Il difensore centrale della Juve è sempre più vicino al trasferimento alla corte di Maurizio Sarri. Il tecnico ha chiesto espressamente l’acquisto del difensore classe ’94, già allenato a Empoli, e la società è a lavoro per accontentarlo. Il difensore bianconero ha già una bozza d’intesa sulla base di 5 milioni di euro a stagione. Manca ancora l’accordo definitivo con la Juventus che chiede 50 milioni di euro e con il Chelsea che al momento è arrivato ad offrire 45 milioni di euro.

La sensazione è che le parti siano vicine a trovare l’intesa definitiva e già nelle prossime ore potrebbe accadere qualcosa di molto importante. Non c’è la stessa sensazione invece per quanto riguarda Gonzalo Higuain. Il centravanti della Juventus è stato messo sul mercato ed è deluso dai bianconeri. Il Chelsea lo vuole ma i contatti, sino a questo momento, sono stati meno proficui rispetto a quelli per Rugani. Il Pipita è un obiettivo dei Blues di Sarri che prima dovranno liberarsi di Alvaro Morata, uno dei tre centravanti presenti nella rosa degli inglesi. Prima l’addio ad Alvaro, poi l’assalto a Gonzalo. E Pjanic resta sempre sullo sfondo…