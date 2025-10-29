Calciomercato Juventus, Comolli al lavoro per accontentare Spalletti: il tecnico ha chiesto due rinforzi precisi. Ecco le ultimissime

Calciomercato Juventus: Spalletti punta su Hjulmand e un terzino destro. I bianconeri è al lavoro per accontentare il tecnico toscano.

Il cambio di allenatore in casa Juventus non ha risolto i problemi strutturali della rosa. Con Igor Tudor esonerato e Massimo Brambilla alla guida ad interim, l’attenzione della dirigenza si sposta già sul calciomercato Juventus, in vista della sessione di gennaio. Il futuro allenatore Luciano Spalletti ha già le idee chiare: il primo rinforzo sarà un regista in grado di “disegnare calcio” e garantire stabilità alla manovra.

Tra i nomi sul taccuino del club bianconero spicca quello di Morten Hjulmand, capitano dello Sporting Lisbona. Profilo di alto livello, sulla scia di Lobotka e Brozovic, il danese è considerato da Spalletti il play ideale per la Juventus. La trattativa non sarà semplice: la clausola rescissoria del giocatore si aggira intorno agli 80 milioni, ma la società osserva attentamente ogni sviluppo. Il ritorno di Hjulmand sul mercato era già stato monitorato in estate e ora la Juventus potrebbe affondare il colpo nel mercato di gennaio, se le condizioni lo permetteranno.

Un’occasione concreta per valutare Hjulmand arriverà martedì 4 novembre, quando i bianconeri affronteranno lo Sporting all’Allianz Stadium in Champions League. Sarà un test dal vivo per Spalletti e la dirigenza, che potranno osservare da vicino le qualità del centrocampista e decidere se accelerare l’operazione. La priorità è chiara: un regista che possa incidere subito sulla manovra della squadra.

Non solo regista, però. Il calciomercato Juventus dovrà affrontare anche la questione della fascia destra. Igor Tudor aveva adattato Pierre Kalulu come esterno, con risultati poco convincenti. Spalletti cerca un terzino di passo, gamba e fisicità, capace di garantire equilibrio e spinta sulla fascia. Tra i profili seguiti ci sono Brooke Norton-Cuffy del Genoa, giovane classe 2004 già considerato con grande appeal; Ayyoub Bouaddi del Lille, prospettiva futura ma con richieste elevate; e Xaver Schlager del Lipsia, più esperto e con rapporti già avviati con la Juventus.

Damien Comolli e la dirigenza sono consapevoli: per riportare la Juventus in Champions League, il tecnico toscano avrà bisogno di due rinforzi chiari a gennaio. Il calciomercato Juventus si preannuncia quindi intenso, tra osservazioni mirate, trattative delicate e la necessità di rinforzare reparti chiave. Hjulmand in mezzo al campo e un terzino destro rappresentano le priorità assolute, senza le quali sarà difficile per Spalletti attuare il suo progetto tecnico e riportare stabilità alla squadra.