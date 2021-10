Calciomercato Juventus, Tchouameni è il preferito di Allegri: proposto lo scambio al Monaco

Calciomercato Juventus: Tchouameni sarebbe il preferito di Allegri per il centrocampo. I bianconeri avrebbero proposto lo scambio al Monaco

La Juventus continua a lavorare sul mercato per mettere un giocatore di sostanza nel proprio centrocampo: l’identikit risponde sempre al nome di Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco e della Nazionale francese. Tra i profili tenuti in considerazione è il preferito di Allegri, la Juve spera di arrivarci grazie anche alla cessione di Ramsey. Per il classe 2000 serve un investimento tra i 30 e i 40 milioni. Per abbassare la quota il club bianconero valuta anche l’inserimento dell’affare di McKennie ma per ora non si registrano aperture in questo senso dei monegaschi.

Tchouameni meno di una settimana fa ha giocato all’Allianz Stadium la semifinale di Nations League contro il Belgio: è entrato al posto di Rabiot nella ripresa ma è rimasto in campo a sufficienza perché Cherubini, Allegri e Arrivabene, presenti in tribuna, potessero confermare l’opinione positiva che già avevano.

