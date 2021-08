Calciomercato Juventus: sono tre i centrocampisti nella lista di Cherubini per rinforzare la mediana entro la fine della sessione

L’addio di Cristiano Ronaldo potrebbe garantire alla Juventus, oltre ad un suo sostituto, un altro colpo a centrocampo. Ne è convinto Tuttosport, che allarga il suo ventaglio a tre nomi per rinforzare il reparto di Massimiliano Allegri dopo l’innesto di Locatelli.

Witsel e Tolisso restano le candidature più forti, anche se un tentativo potrebbe essere fatto per Tchouameni del Monaco. Punto interrogativo sul possibile addio di McKennie, anche se in conferenza stampa Allegri ha spazzato via le voci di mercato sul texano.