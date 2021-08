Calciomercato Juventus: vicino il giovane Ihattaren dal PSV

La Juve ha avviato la trattativa per prendere il giovane Ihattaren, talentuoso trequartista classe 2002 del Psv

Il calciomercato della Juve non si ferma anche sul fronte dei giovani talenti in giro per l’Europa da provare a portare a Torino. Tra questi c’è il classe 2002 Ihattaren.

La Juve, infatti, ha avviato una trattativa con il Psg per il trequartista dalle buone qualità tecniche, considerato molto talentuoso in patria. Nel 2019 Ihattaren è stato anche inserito dalla UEFA nella lista dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020.

