Calciomercato Juventus, Vlahovic si può fare: ma va fatto un sacrificio

Calciomercato Juventus: l’acquisto di Dusan Vlahovic è possibile, ma i bianconeri devono fare un sacrificio importante

Il prezzo di partenza per Dusan Vlahovic è di 75 milioni di euro: è la valutazione della clausola rescissoria che le parti avevano concordato quando ancora stava in piedi la trattativa per il rinnovo. La Fiorentina vorrebbe però cedere il giocatore al miglior offerente speranza in un’asta che veda coinvolti i club di Premier: City, Liverpool e Tottenham che andrebbero a contendere il giocatore ad Atletico e Juventus.

Il serbo è in cima ai desideri bianconeri, ma la corsa è difficile. Per arrivare alla punta viola la Juve sarebbe persino disposta a sacrificare Dejan Kulusevski, giocatore su cui i viola starebbero facendo un pensiero.

