Kessié-Fiorentina, qual è la situazione della trattativa per portare il centrocampista a Firenze? Il punto - Calcio News 24

Kessié-Fiorentina, una suggestione complicata: le parole di Alfredo Pedullà

Il nome di Franck Kessié è tornato a circolare con insistenza nel mondo del calciomercato, e tra i club accostati all’ex Milan c’è anche la Fiorentina. Tuttavia, la pista Kessié-Fiorentina sembra essere più un’ipotesi suggestiva che un’opzione realmente percorribile, almeno per ora. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto durante una diretta su Passione Fiorentina su Twitch.

Pedullà ha spiegato che l’ivoriano percepisce uno stipendio estremamente alto, tra i 13 e i 14 milioni di euro all’anno, un ostacolo significativo per un’operazione con qualsiasi club italiano, e ancor di più per una realtà come la Fiorentina. Qualora Kessié decidesse di rescindere il proprio contratto, riceverebbe comunque una buonuscita di circa 6 milioni di euro. Questo rende ancora più complessa la trattativa per chi volesse puntare su di lui, a meno di un drastico ridimensionamento delle sue richieste economiche.

Secondo Pedullà, Kessié è stato proposto a diversi club di Serie A, tra cui Juventus, Roma e Fiorentina, ma la situazione resta bloccata. Per quanto riguarda il binomio Kessié-Fiorentina, l’analista esclude che si tratti di una pista calda: «Le cifre che chiede non sono da Fiorentina», ha dichiarato senza mezzi termini. Aggiunge inoltre che, sebbene la società viola abbia valutato l’opportunità, avrebbe poi deciso di fermarsi, giudicando l’operazione poco sostenibile sotto il profilo finanziario.

Pedullà ha poi lasciato intendere che la dirigenza gigliata stia lavorando sotto traccia su altri profili meno esposti mediaticamente. «Resto dell’idea che ci sia qualche nome nascosto e blindato», ha detto, suggerendo che la strategia della Fiorentina sia quella di muoversi con discrezione per evitare aste o sovraesposizione.

In conclusione, l’ipotesi Kessié-Fiorentina resta per ora un accostamento privo di reali sviluppi. Nonostante il valore del centrocampista non sia in discussione, il suo ingaggio lo pone al di fuori dei parametri attuali del club viola. Tuttavia, nel mercato estivo tutto può cambiare, e se le condizioni economiche dovessero diventare più favorevoli, la trattativa potrebbe anche riaprirsi in extremis.