Calciomercato Lazio, a un passo l’arrivo di Zaccagni: le ultime

Sfumato Kostic, la Lazio sonda le alternative. Tra i vari nomi i biancocelesti avrebbero scelto di puntare su Mattia Zaccagni

A.A.A. Cercasi alternative. Sfumato Kostic, la Lazio dovrà virare su altri profili, quando manca un giorno alla conclusione del mercato.

Biancocelesti che tornano a trattare con l’Hellas Verona per Mattia Zaccagni, in scadenza di contratto nel 2022. Come riferito da Sky Sport, l’affare sarebbe vicino alla conclusione, con i veronesi che incasserebbero 8 milioni di euro subito, più altri 2 di bonus. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU LAZIONEWS24.COM