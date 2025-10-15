Calciomercato Lazio, Castellanos verso l'addio? Ecco l'ultima indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: l’interesse del West Ham per Castellanos apre nuovi scenari

Il calciomercato Lazio torna al centro delle discussioni grazie al nome di Valentin Castellanos, attaccante argentino classe 1998. Nonostante un recente infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa due mesi, il centravanti continua ad attirare l’attenzione di diversi club, in particolare dall’estero. In queste ore, è emerso con forza l’interesse del West Ham, squadra di Premier League pronta a valutare l’acquisto del giocatore già a gennaio.

L’indiscrezione, che sta facendo il giro dei media sportivi italiani e internazionali, ha messo in allarme l’ambiente biancoceleste. La Lazio, infatti, si trova in una fase delicata dal punto di vista gestionale: il blocco del mercato imposto per motivi legati al bilancio limita le operazioni in entrata, rendendo necessarie delle cessioni per poter intervenire nella sessione invernale.

In questo contesto, l’eventuale cessione di Castellanos rappresenterebbe un’opportunità per fare cassa. La valutazione fissata dal club si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che potrebbe risultare molto interessante per una società come il West Ham, alla ricerca di un attaccante giovane ma già esperto del calcio europeo.

Il rendimento del giocatore finora non è stato all’altezza delle aspettative. Arrivato per affiancare o alternarsi a Ciro Immobile, Castellanos ha faticato a trovare continuità realizzativa, e il suo apporto alla causa offensiva della Lazio è stato inferiore a quanto sperato. Proprio per questo motivo, l’eventualità di un addio non è vista con eccessivo pessimismo da parte della dirigenza.

Tuttavia, una sua partenza costringerebbe il club capitolino a tornare sul mercato per individuare un nuovo centravanti. Una missione non semplice, considerando il momento economico e le restrizioni vigenti. Il tecnico Maurizio Sarri ha già espresso la necessità di rinforzi nel reparto offensivo, sottolineando come l’attacco sia uno dei punti critici della rosa.

Il calciomercato Lazio si annuncia dunque molto caldo nelle prossime settimane. Castellanos è solo uno dei possibili protagonisti di una sessione che potrebbe segnare svolte importanti per l’organico biancoceleste. La società dovrà decidere se puntare ancora sull’argentino o se cogliere l’occasione per rifondare il reparto avanzato, partendo da una cessione strategica.

