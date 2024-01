In casa Lazio tiene banco il futuro di Felipe Anderson: il brasiliano è in scadenza a giugno e non è così sicuro di restare in biancoceleste

Le possibilità di perderlo a zero sono tantissime visto che negli ultimi giorni la Juventus si è fatta sotto per l’attaccante, ma il Corriere dello Sport ha scritto di un’irruzione degli Arabi con un’offerta importante al club per lasciarlo andare in questa finestra di calciomercato. Sul tavolo di Lotito sarebbero arrivati 15 milioni di euro, ma il presidente al momento per cedere il suo giocatore ne chiede di più.