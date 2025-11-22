Calciomercato, Lazio e Fiorentina studiano lo scambio: Mandas ai viola, Fagioli tra i rinforzi di Sarri? Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato, possibile intreccio tra Lazio e Fiorentina: Mandas verso Firenze, Fagioli nel mirino biancoceleste. Le ultime

La Lazio è ancora in attesa di una risposta dalla Commissione di controllo, ma nel frattempo ha iniziato a pianificare il prossimo mercato, che con ogni probabilità sarà a saldo zero. Le cessioni dei giocatori in uscita rappresentano la chiave per liberare risorse e consentire alla società di intervenire con i rinforzi richiesti da Maurizio Sarri, da tempo alla ricerca di innesti mirati per rafforzare la rosa.

Tra i possibili partenti spicca il nome di Christos Mandas. Il portiere greco, protagonista positivo lo scorso anno, non rientra nei piani immediati del tecnico, che continua a puntare su Provedel. La Lazio è pronta a cederlo solo a titolo definitivo e ha già individuato in Filip Stankovic, figlio dell’ex bandiera Dejan, il profilo ideale per sostituirlo. Non è escluso che Mandas resti in Italia, con la Fiorentina interessata a valutarne l’ingaggio.

Secondo Il Messaggero, i viola cercano da tempo un portiere che possa raccogliere l’eredità di De Gea e Mandas rientra tra i candidati. In questo intreccio di mercato, la Lazio guarda invece a Nicolò Fagioli, centrocampista molto apprezzato da Sarri sin dai tempi della Cremonese. Già lo scorso gennaio il giocatore era stato preso in considerazione, ma valutazioni economiche e vicende extra campo avevano frenato l’operazione. Oggi, un possibile scambio Mandas-Fagioli potrebbe riaprire scenari interessanti.

