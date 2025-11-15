Calciomercato Lazio, Sarri vuole a tutti i costi Frattesi! Ecco il piano dei biancocelesti in vista di gennaio

Calciomercato Lazio: Sarri spinge per rinforzi, tra sogni impossibili e alternative concrete

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo con l’avvicinarsi della sessione di gennaio. Dopo la netta sconfitta per 2-0 contro l’Inter, Maurizio Sarri ha chiesto alla società tre rinforzi mirati per colmare le lacune emerse in campo. Come riportato da Il Messaggero, il tecnico vuole intervenire soprattutto sul centrocampo, settore che necessita di qualità e sostanza per affrontare la seconda parte della stagione di Serie A.

Il presidente Claudio Lotito ha incontrato Sarri a Formello per discutere la strategia del Calciomercato Lazio, tenendo conto dei vincoli di bilancio e dell’indice di liquidità. La sessione invernale, infatti, dovrà essere caratterizzata da scelte oculate: acquisti mirati, possibilmente a costo contenuto, per non compromettere la stabilità economica della società.

Tra i sogni più ambiziosi di Sarri ci sono Piotr Zielinski e Davide Frattesi, entrambi centrocampisti dell’Inter. Il polacco e l’italiano sarebbero perfetti per il gioco del tecnico toscano, ma la loro valutazione e gli ingaggi elevati rendono praticamente impossibile l’operazione. Per questo motivo, pur essendo considerati profili ideali, i due giocatori restano più un desiderio che un obiettivo concreto per la Lazio.

Per sopperire a queste difficoltà, la società aveva individuato in Ivan Ilic del Torino una soluzione più realistica. Il centrocampista serbo rappresenta un’alternativa concreta, capace di integrarsi subito nel sistema di Sarri e di dare maggiore solidità alla mediana biancoceleste. Tuttavia, un imprevisto rischia di complicare la trattativa: Ilic ha subito un infortunio al ginocchio durante il ritiro con la sua nazionale e attende esami strumentali per valutare la gravità del problema.

Il Calciomercato Lazio si profila quindi come una sessione complessa, in cui Sarri e Lotito dovranno bilanciare ambizione e sostenibilità economica. La priorità rimane quella di rinforzare il centrocampo con giocatori pronti a incidere subito in Serie A, senza appesantire il bilancio della società. La ricerca di alternative valide sarà fondamentale per garantire alla Lazio maggiore competitività nella seconda metà di stagione.

In sintesi, il Calciomercato Lazio è già iniziato in anticipo con strategie precise: tra sogni proibiti, piste realistiche e imprevisti come l’infortunio di Ilic, la società dovrà muoversi con prudenza e tempestività per consegnare a Sarri gli uomini necessari per affrontare al meglio la Serie A.

