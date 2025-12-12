Calciomercato Lazio, Gila nel mirino dell’Inter: Ausilio torna all’attacco

Il Calciomercato Lazio registra un nuovo capitolo sul fronte delle uscite possibili: Mario Gila, difensore centrale classe 2000, torna a essere seguito con attenzione dall’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio aveva già monitorato il giocatore la scorsa estate e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo nome è tornato prepotentemente sul taccuino dei dirigenti milanesi.

Gila ha consolidato il proprio ruolo nella squadra guidata da Maurizio Sarri, dimostrando ottime doti difensive, buona lettura del gioco e una spiccata capacità di gestione della palla dal basso. Il suo contratto con la Lazio scadrà nel giugno 2027, ma le trattative per il rinnovo con il presidente Claudio Lotito sono attualmente in stallo. Questo scenario apre spiragli interessanti per eventuali club interessati, tra cui l’Inter, che cerca rinforzi giovani e pronti a inserirsi subito nel sistema di gioco.

Un elemento che rende l’affare potenzialmente fattibile riguarda l’ingaggio di Gila: con un salario di circa 1,1 milioni di euro, il centrale spagnolo rientra nelle possibilità economiche dei nerazzurri, supportati dal fondo Oaktree. Inoltre, il difensore è rappresentato da Alejandro Camano, lo stesso agente di Lautaro Martinez, facilitando così eventuali negoziazioni grazie ai rapporti già consolidati con l’Inter.

Secondo le fonti, per convincere la Lazio a cedere Gila potrebbe bastare un’offerta intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che, per un giovane difensore già esperto di Serie A e con ampi margini di crescita, rappresenta un investimento ragionevole. Tuttavia, la società biancoceleste è impegnata nella gestione del bilancio e nella lotta per mantenere competitiva la squadra, quindi Lotito non lascerà partire il giocatore senza ottenere un corrispettivo soddisfacente.

L’interesse dell’Inter sottolinea la volontà di rinforzare il reparto difensivo con elementi giovani, pronti a integrarsi rapidamente. La combinazione tra qualità tecnica, opportunità economica e rapporti già esistenti con l’agente rende la pista Gila-Lazio particolarmente intrigante per il mercato invernale.

In sintesi, il nome di Gila resta uno dei più caldi nel Calciomercato Lazio, con l’Inter pronta a valutare la fattibilità di un’operazione che potrebbe consegnare a Chivu un difensore di prospettiva, capace di crescere ulteriormente e garantire affidabilità nella seconda parte della stagione.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A