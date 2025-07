Calciomercato Lazio, Guendouzi ha preso una definitiva decisione su quello che sarà il suo futuro. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: Guendouzi resta, ma il rinnovo è ancora in stand-by. Ecco la situazione attuale

Tra le priorità del Calciomercato Lazio, oltre ai nuovi innesti, c’è anche la gestione delle situazioni contrattuali più delicate. Una di queste riguarda Matteo Guendouzi, centrocampista francese arrivato nella scorsa stagione e diventato subito un elemento centrale nello scacchiere biancoceleste. Il suo futuro sembrava in bilico, ma il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina ha riacceso la fiducia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Guendouzi non si è presentato all’Isokinetic insieme al resto della squadra per l’inizio delle attività estive. L’assenza, però, è giustificata: il francese ha usufruito di qualche giorno di riposo extra dopo aver disputato la Nations League con la Nazionale. Il suo rientro a Formello è previsto per lunedì, quando sarà ufficialmente a disposizione dello staff tecnico.

Proprio Sarri ha avuto un ruolo determinante nel raffreddare le voci di mercato. Nei mesi scorsi si era parlato di possibili offerte dalla Premier League e da club francesi, ma il tecnico toscano ha convinto Guendouzi a restare, illustrandogli il nuovo progetto tecnico della Lazio. Una scelta di continuità che al momento sembra premiare entrambe le parti.

Tuttavia, il discorso legato al rinnovo contrattuale è tutt’altro che chiuso. Guendouzi ha ancora diversi anni di contratto, ma il club sta valutando l’opportunità di adeguare il suo ingaggio per blindarlo definitivamente. Al momento, però, la priorità sul tavolo della dirigenza è il rinnovo di Alessio Romagnoli, che aspetta una risposta da mesi. Subito dopo toccherà a Gila e, infine, proprio a Guendouzi.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio continua a monitorare il centrocampo, anche in vista di eventuali partenze. La permanenza del francese, unita al possibile arrivo di rinforzi, potrebbe restituire alla squadra la solidità smarrita nella seconda parte della scorsa stagione.

In sintesi, Guendouzi sarà regolarmente a disposizione per l’inizio della preparazione, ma il suo futuro passa anche da un nuovo accordo con il club. Una questione che la Lazio dovrà affrontare con lucidità per evitare possibili complicazioni nei mesi a venire.