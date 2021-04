Calciomercato Lazio: il sacrificato potrebbe essere Correa

In estate Correa potrebbe dire addio alla Lazio: il giocatore interessa in Inghilterra e Spagna e potrebbe essere il sacrificato di lusso

Non ha mai convinto del tutto, soprattutto i tifosi laziali. Il talento di Joaquin Correa è indiscutibile ma molti tifosi lo accusano di non essere così decisivo, soprattutto in campionato.

La scorsa estate c’era stato l’interessamento della Juventus, poi mai concretizzatosi in una vera e propria offerta. Ma nella prossima sessione di mercato le cose potrebbero cambiare anche perché Lotito sta pensando di sacrificare un big. Stando a quanto riportato da Il Messaggero per Correa ci sarebbero interessamenti da Inghilterra e Spagna e la clausola rescissoria di 80 milioni non sarebbe un problema perché il presidente della Lazio è pronto ad abbassare le pretese.