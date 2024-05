Calciomercato Lazio, individuato il sostituto di Luis Alberto: COLPO dalla Serie A

La Lazio sta lavorando per migliorare la squadra in vista della prossima stagione, a partire dal dopo Luis Alberto

Luis Alberto non continuerà la sua esperienza alla Lazio. Per lui c’è l’interesse di vari club sia europei come Siviglia e Marsiglia così come la possibili meta qatariota dell’Al Duhail, dove milita Coutinho.

Secondo Il Messaggero, il club biancoceleste avrebbe individuato in Andrea Colpani il sostituto perfetto per lo spagnolo ex Liverpool. Il Monza chiede 25 milioni e società come Inter e Atalanta sono alla finestra.