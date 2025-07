Calciomercato Lazio, con il blocco del mercato Insigne unica opzione! Arriverebbe ad ottobre, Sarri può convincerlo

La Lazio si trova a fare i conti con una situazione di mercato anomala. A causa del blocco imposto dalla FIGC fino al 1° ottobre, il club potrà tesserare nuovi giocatori solo tra gli svincolati, ma non prima dell’autunno. Una condizione che rende quasi impossibile convincere un calciatore senza contratto ad aspettare tre mesi. Quasi, appunto.

Un’eccezione potrebbe essere rappresentata da Lorenzo Insigne, esterno offensivo classe 1991, reduce da un’esperienza in chiaroscuro al Toronto FC in MLS. Dopo la risoluzione anticipata del contratto con il club canadese, il fantasista napoletano è alla ricerca di un progetto che possa riportarlo a buoni livelli in Italia.

Secondo indiscrezioni, Insigne avrebbe attirato l’attenzione di club come Parma e Fiorentina, ma la prospettiva di ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore che lo fece esplodere nel triennio d’oro al Napoli, potrebbe rappresentare una motivazione forte per aspettare la Lazio fino a ottobre.

Tuttavia, da un punto di vista progettuale, l’operazione lascia più di un dubbio. La Lazio ha già in rosa un altro esterno offensivo esperto come Pedro, che a 37 anni continua a garantire esperienza e qualità. Inserire un 34enne come Insigne, con ingaggio elevato e condizione fisica da verificare, rischia di essere una forzatura tecnica e gestionale, specie in una fase in cui il club dovrebbe guardare al futuro.

La verità è che il blocco del mercato ha cambiato radicalmente i piani societari, costringendo la Lazio a rivedere le proprie priorità. In questo contesto, l’arrivo di Insigne potrebbe essere visto come una mossa di emergenza, più che una scelta strategica.

Il legame personale con Sarri resta il principale fattore in grado di tenere in piedi l’ipotesi Lazio. Ma tutto dipenderà dalla pazienza del giocatore, dalla disponibilità economica del club e dalla realistica possibilità di rilancio di un talento mai completamente espresso dopo l’addio a Napoli