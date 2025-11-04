Calciomercato Lazio, Insigne sogna i biancocelesti. Occorre soltanto sbloccare questa cosa - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne sogna i biancocelesti, Sarri lo aspetta per risolvere il problema del gol

Il Calciomercato Lazio torna ad accendersi con un nome che fa rumore: Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel suo editoriale, l’ex capitano del Napoli ha respinto diverse offerte nelle ultime settimane, mantenendo aperta una sola possibilità: quella di un ritorno in Serie A proprio con la maglia della Lazio.

Il talento di Frattamaggiore, attualmente impegnato in MLS con il Toronto FC, avrebbe detto no a più proposte arrivate da club stranieri e anche da qualche società italiana. Una scelta chiara, dettata dal desiderio di tornare protagonista nel campionato che lo ha consacrato, ma solo se si aprirà la strada giusta. E quella strada, secondo Pedullà, porta dritta a Formello.

Nel suo editoriale, l’esperto di mercato ha spiegato: “Insigne ha respinto qualsiasi tipo di offerta, un altro paio di proposte sono arrivate nelle ultime settimane. Ormai siamo a novembre, ci saranno presto aggiornamenti, ma la sua priorità resta la Lazio. A Sarri – in questa situazione difficilissima legata al mercato – la presenza di Insigne sarebbe utile anche per eventuali varianti tattiche rispetto al 4-3-3. Soprattutto per risolvere in qualche modo il problema del gol, accentuatosi nell’ultimo periodo con l’assenza di Castellanos.”

Il Calciomercato Lazio, dunque, potrebbe presto vivere un capitolo inaspettato, con un’operazione di grande fascino. Il legame tra Sarri e Insigne è noto: insieme hanno scritto alcune delle pagine più spettacolari del Napoli, e il tecnico toscano non ha mai nascosto la stima per il suo ex pupillo. In un momento in cui la Lazio fatica a trovare continuità offensiva, un profilo come quello di Insigne potrebbe rappresentare la soluzione ideale.

D’altra parte, il giocatore continua a prendere tempo, aspettando un segnale concreto da Roma. L’idea di tornare in Italia lo affascina, ma il progetto dovrà convincerlo sia dal punto di vista tecnico che economico. Se le condizioni lo permetteranno, gennaio potrebbe essere il mese decisivo per un colpo che infiammerebbe il Calciomercato Lazio.

La sensazione è che Insigne voglia chiudere il cerchio con Sarri, e la Lazio potrebbe offrirgli il palcoscenico giusto per rimettersi in gioco e risolvere i problemi realizzativi di una squadra ancora alla ricerca del suo equilibrio offensivo.

