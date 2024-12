Calciomercato Lazio, Krstovic obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco biancoceleste. La trattativa

Calciomercato Lazio, dopo il ko si riparte dalla sfida contro il Lecce: in attacco occhio a Krstovic, ecco il suo profilo fatto da Giuseppe Pastore

Dopo il ko contro l’Inter la Lazio riparte dalla sfida del Lecce: dopo il cambio in panchina con Giampaolo sono arrivati 7 punti su quattro partite e quindi un avversario da non prendere alla leggera. In attacco occhio Krstovic, principale minaccia per la difesa biancoceleste: ecco il profilo che ne traccia Giuseppe Pastore a Le Cronache di Spogliatoio.

KRSTOVIC – «Deve migliorare nella percentuale realizzativa, perché è uno che ha tanto da migliorare in quello; infatti calcia più di tutti in Serie A, quindi è uno che non si fa pregare. Anche perché nella dimensione del Lecce è lui quello che si prende tutto il carico. Lo vorrei vedere messo in discussione, è un giocatore che ha sempre giocato ad oltranza, magari con il quarto d’ora o 20 min può gestire la pressione in maniera diversa. Però i numeri li ha, forse deve crescere nella testa anche perché viene da un campionato minore».