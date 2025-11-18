Calciomercato Lazio, Mandas e quello che sarà il suo futuro da gennaio in avanti. La situazione attuale

Mandas Chiede la Cessione: Il Dilemma del Calciomercato Lazio tra Riserve e Plusvalenze

Si preannuncia un gennaio movimentato per il Calciomercato Lazio, con l’ombra di una cessione eccellente che incombe. Christos Mandas, il portiere greco classe 2001, ha chiesto ufficialmente di lasciare Formello, insoddisfatto del minutaggio ridotto all’osso concessogli in questa prima parte di stagione.

Nonostante il portiere avesse prolungato e adeguato il suo contratto fino al 2029 a marzo, un gesto che esprimeva la piena fiducia di Baroni e della società, le gerarchie sotto la gestione di Sarri si sono consolidate, chiudendogli di fatto la porta della titolarità. Per un giovane del suo potenziale, rimanere in panchina rappresenta un freno alla crescita professionale, spingendolo a cercare un futuro altrove.

La Scommessa Svalorizzata: Un Prezzo Dimezzato nel Calciomercato Lazio

La situazione di inattività ha avuto un impatto diretto sulla valutazione del cartellino di Mandas. Se la scorsa estate la Lazio valutava il suo estremo difensore circa 20 milioni di euro, l’attuale andamento della stagione ha drasticamente svalutato il prezzo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sarà costretta a rivedere al ribasso le proprie pretese. Quando le offerte arriveranno, il club cercherà di cederlo per circa la metà del costo stabilito in precedenza. Si parla, infatti, di proposte potenzialmente inferiori ai 10 milioni di euro.

Nonostante il prezzo cali, l’operazione rimane un successo finanziario in ottica Calciomercato Lazio: Mandas fu pagato solo 1 milione di euro nel 2023. Anche vendendolo a cifre dimezzate, la società capitolina è certa di centrare una ricca plusvalenza, dimostrando ancora una volta la capacità di valorizzare i propri asset.

Premier e Liga in Vantaggio: Le Piste Estere

Le ambizioni di Mandas puntano decisamente all’estero. Nonostante l’interesse del Panathinaikos in patria, il portiere non ha intenzione di tornare in Grecia. La sua agenzia, ‘YouFirst’, sta attivamente sondando i mercati più prestigiosi: la Premier League e la Liga spagnola.

In Inghilterra, il Wolverhampton rimane un osservatore attento, dopo aver già tentato un assalto estivo. In Spagna, il Getafe è emerso come una pista concreta. Mandas è in attesa dell’opportunità che gli garantisca il posto da titolare in un campionato di primo piano. Nel frattempo, Sarri potrebbe concedergli un’ultima vetrina per alzare la posta in gioco: la gara di Coppa Italia contro il Milan.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A