Calciomercato Lazio, Tavares verso l’addio. C’è l’apertura del Gladbach per eventuali trattative per Netz. Le parole del ds: «Se arriva un’offerta, la valuteremo»

Il futuro di Luca Netz resta in bilico e le parole che arrivano dalla Germania aprono scenari concreti anche per la Lazio. A fare chiarezza è stato direttamente Rouven Schröder, direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach, che ha commentato senza chiusure la situazione contrattuale del terzino sinistro classe 2003.

«Se arriverà un’offerta per Netz in inverno, la valuteremo. Per noi potrebbe essere un’opportunità di fare cassa a gennaio. In alternativa, non abbiamo problemi ad aspettare l’estate», ha spiegato Schröder, lasciando intendere come il club tedesco sia pronto a considerare una cessione già nella prossima sessione di mercato. Un passaggio chiave, soprattutto alla luce della scadenza del contratto del giocatore fissata per giugno, che rende il dossier particolarmente delicato per il Gladbach.

Le parole del dirigente confermano che Netz non è considerato incedibile. Il club tedesco è consapevole del rischio di perderlo a parametro zero e, proprio per questo, non esclude di monetizzare già a gennaio qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua. Una posizione pragmatica che apre una finestra temporale precisa per i club interessati, chiamati a muoversi con anticipo se vogliono evitare aste estive.

In questo contesto si inserisce l’interesse della Lazio, che sta monitorando con attenzione il mercato dei terzini. L’eventuale partenza di Nuno Tavares, sempre più vicino all’Al Ittihad allenato da Sérgio Conceição, renderebbe necessario un intervento rapido sulla corsia mancina. Netz, per età, margini di crescita e sostenibilità economica, risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza biancoceleste.

Nel corso della stagione il terzino tedesco ha collezionato 13 presenze e un assist, confermandosi una risorsa affidabile nelle rotazioni del Gladbach. Ora il suo futuro dipenderà dalle offerte che arriveranno sul tavolo di Schröder: gennaio resta una possibilità concreta, l’estate un’alternativa già scritta. La Lazio osserva, consapevole che lo spiraglio aperto dal club tedesco potrebbe presto trasformarsi in una vera occasione di mercato.