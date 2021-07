Calciomercato Lazio, obiettivo Basic: una clausola aiuta i biancocelesti

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sarebbero in pole per Basic. Una clausola andrebbe a favore del club italiano

Lazio attenta sul mercato e pronta a cogliere eventuali occasioni low cost ma di qualità. Una di queste potrebbe portare a Toma Basic, centrocampista del Bordeaux entrato in orbita biancoceleste. Il club francese versa in cattive acque, tanto da essere retrocesso dalla federazione transalpina, scatenando così una possibile diaspora da parte dei prezzi pregiati del club.

Secondo Il Messaggero, la Lazio può sfruttare questa situazione per accaparrarsi il croato a zero, essendo presente una clausola nel contratto che prevede lo svincolo in caso di retrocessione.