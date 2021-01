Calciomercato Lazio, obiettivo Todibo per la difesa: i dettagli

La Lazio pensa a Jean Clair Todibo. È un under 22, il che consentirebbe l’inserimento in lista senza escludere nessuno; ma soprattutto è in cerca di una piazza in cui rilanciarsi, dopo l’esperienza poco esaltante al Benfica segnata dalla poca continuità. La Lazio potrebbe rilevarne il prestito

Come ricorda Il Corriere dello Sport, il suo cartellino è del Barcellona che potrebbe cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

