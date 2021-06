Calciomercato Lazio: Orsolini primo nome per Sarri. L’alternativa arriva dall’Atalanta

Il primo obiettivo della Lazio sul mercato è il giovane Riccardo Orsolini, per il quale però il Bologna spara alto. E l’alternativa…

Il nome del sacrificato in casa Lazio sarà quello di Joaquin Correa. L’argentino è richiesto da varie big e potrebbe essere proprio lui a lasciare la Capitale per far cassa. Al suo posto potrebbe arrivare un altro esterno destro, ideale per il gioco di Sarri: Orsolini.

Il giocatore del Bologna è un vecchio pallino di Sarri: i rossoblù chiedono una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una somma importante che porta la Lazio a fare delle riflessioni: in caso di investimento su di lui sarebbero necessarie operazioni low cost per altri reparti. L’alternativa è Ilicic, per il quale la Dea chiede 5-6 milioni di euro: il suo punto di forza è la duttilità perché può essere impiegato anche come trequartista.