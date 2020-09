Calciomercato Lazio: si insiste per Callejon, Vazquez piano B

Calciomercato Lazio: l’ultimo obiettivo di mercato dei biancocelesti è Jose Maria Callejon. “El Mudo” Vazquez è il piano B

Importanti novità sul fronte entrate per la Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste insiste su Callejon. La trattativa, nata in sordina, sta prendendo piede e potrebbe portare ad una fumata bianca. I contatti tra l’agente del giocatore, Manuel Quilon, e i dirigenti biancocelesti si sono intensificati nelle ultime ore.

L’intesa non è ancora stata trovata, ma si sta lavorando per raggiungerla. Il giocatore chiede un biennale da 3 milioni a stagione, medesimo stipendio che prendeva a Napoli, la Lazio gli ha proposto un triennale a cifre più basse (circa 2,2 milioni l’anno) che gli consentirebbe di guadagnare una somma superiore ai 6 milioni chiesti complessivamente, ma spalmata su un anno in più. Callejon sta riflettendo e dovrebbe dare una risposta in tempi brevi. In alternativa allo spagnolo c’è Franco Vazquez del Siviglia, per il quale servirebbe una spesa di 5-6 milioni.