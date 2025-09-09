Calciomercato Lazio, sono tre gli obiettivi: ecco chi sono! Lotito lavora allo sblocco del mercato

Calciomercato Lazio, sono tre gli obiettivi chiari dei biancocelesti: ecco chi sono! Il presidente Lotito lavora allo sblocco del mercato

La Lazio prepara le mosse per il mercato di gennaio con l’intento di colmare le lacune lasciate dalla sessione estiva, quando le trattative in entrata si sono arenate. Sul taccuino della dirigenza biancoceleste figurano tre nomi di spessore: Jan-Carlo Simic, difensore centrale serbo classe 2005 del Milan, già nel giro della prima squadra e considerato uno dei prospetti difensivi più promettenti della Serie A; Lorenzo Insigne, esterno offensivo ex Napoli, campione d’Europa con l’Italia e attualmente al Toronto FC in MLS; e Giovanni Fabbian, centrocampista offensivo del Bologna, tra i giovani più interessanti del panorama italiano.

Secondo fonti vicine a Formello, per evitare di arrivare a gennaio con margini di manovra ridotti e scongiurare il rischio di un nuovo blocco estivo, serviranno oltre 20 milioni di euro. Il presidente Claudio Lotito è impegnato per ottenere uno sblocco definitivo delle operazioni, e dall’ambiente trapela fiducia.

Fabbian, il gioiello del Bologna che piace a mezza Serie A

Come riportato da Il Messaggero, la pista che porta a Giovanni Fabbian non è semplice: il Bologna lo valuta circa 15 milioni di euro e il giocatore è stato corteggiato in estate da Roma, Napoli, Fiorentina, Milan e Porto. Classe 2003, trequartista moderno e duttile, Fabbian è apprezzato da Gennaro Gattuso per la sua intelligenza tattica, la capacità di inserirsi senza palla e la freddezza sotto porta.

In Serie A ha già collezionato 20 presenze con 8 gol, tra cui la rete nel 5-0 rifilato alla Lazio lo scorso marzo. Vanta inoltre esperienza da titolare in Champions League e, con l’Under 21 di Carmine Nunziata, ha ricoperto anche il ruolo di mezzala. A Formello colpisce per aggressività nei contrasti, esplosività atletica e qualità tecnica, in particolare nel tiro di destro.

Strategia e prospettive

Per la Lazio, Simic rappresenterebbe un investimento a lungo termine, Insigne un innesto di esperienza e leadership, mentre Fabbian garantirebbe freschezza e gol dalla mediana. Con le mosse di Lotito, il mercato invernale potrebbe trasformarsi in un momento chiave per rilanciare le ambizioni biancocelesti in campionato e in Europa.