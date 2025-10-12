Calciomercato Lazio, ritornerà Milinkovic Savic alla corte biancoceleste? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Lazio, l’ombra di Milinkovic-Savic: la Juventus ci prova

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna a far parlare di sé e, inevitabilmente, rientra nelle discussioni legate al calciomercato Lazio. Anche se il centrocampista serbo ha lasciato la Capitale nell’estate del 2023 per trasferirsi all’Al Hilal, il suo possibile ritorno in Serie A riaccende il dibattito tra i tifosi biancocelesti, soprattutto perché a volerlo è una rivale diretta: la Juventus.

Come riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero già mosso i primi passi per riportare Milinkovic-Savic in Italia. Nelle scorse settimane è partita una richiesta di informazioni da parte della dirigenza juventina al club saudita, e ora si attende una prima offerta ufficiale che potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio.

Il rimpianto biancoceleste

Nel contesto del calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic continua a rappresentare un nome pesante, non solo per il valore tecnico, ma anche per l’eredità lasciata. Per anni è stato il faro del centrocampo di Sarri prima, e Inzaghi poi, contribuendo in modo determinante ai successi della squadra, tra cui la vittoria della Coppa Italia e diverse qualificazioni europee.

Il suo addio, seppur inevitabile vista la volontà del giocatore e la ricca offerta arrivata dall’Arabia Saudita, è ancora oggi motivo di riflessione. Il centrocampo della Lazio, orfano della sua fisicità e visione di gioco, non è ancora riuscito a trovare un sostituto dello stesso livello.

Effetti indiretti sul calciomercato Lazio

Se Milinkovic-Savic dovesse davvero approdare alla Juventus, l’effetto domino potrebbe coinvolgere anche la Lazio. In caso di partenza di uno dei centrocampisti bianconeri per far spazio al serbo, potrebbero aprirsi nuove opportunità di mercato per il club di Lotito, alla ricerca di rinforzi soprattutto in mediana.

Inoltre, la mossa della Juventus potrebbe spingere la dirigenza biancoceleste ad accelerare eventuali trattative già impostate per gennaio, in modo da non farsi trovare impreparata davanti a un possibile rafforzamento delle dirette concorrenti per la zona Champions.

Nel complesso, anche senza coinvolgimenti diretti, l’operazione Milinkovic-Savic rappresenta un capitolo che tiene vivo l’interesse attorno al calciomercato Lazio, a conferma di quanto il suo passato nella Capitale sia ancora molto presente.

