Calciomercato Juve, sfuma Zhegrova? Ecco le parole del presidente del Lille - Calcio News 24

Calciomercato Juve, sfuma Zhegrova: il Lille lo dichiara incedibile. La situazione

Brusca frenata per il calciomercato Juve. Uno degli obiettivi seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza bianconera, Edon Zhegrova, sembra ormai destinato a restare al Lille. A chiudere ogni spiraglio è stato il presidente del club francese, Olivier Letang, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monaco.

Letang è stato chiaro: «Conosco bene Damien Comolli e ci siamo confrontati più volte da quando è arrivato alla Juventus. Qualche settimana fa c’era stato un contatto, forse allora la porta era più aperta. Ma oggi la mia posizione è chiara: Edon resta con noi questa stagione».

Niente Juve per Zhegrova: il presidente Letang spegne le voci

Nel pieno delle trattative di calciomercato, la Juventus si era inserita nella corsa al talento kosovaro classe 1999. Rapido, tecnico, abile nell’uno contro uno, Zhegrova rappresentava per la Juve un’opzione importante soprattutto dopo i rallentamenti nell’operazione Jadon Sancho. Tuttavia, Letang ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa in corso: «Non ho ricevuto alcuna offerta, i media italiani tendono a esagerare. Zhegrova ha ripreso ad allenarsi, ha avuto solo un lieve fastidio, ma è rientrato in gruppo. Se lo reintegriamo, è perché pensiamo che possa restare».

Calciomercato Juve: obiettivo mancato o strategia?

L’inserimento della Juve su Zhegrova non era una semplice voce. I contatti con l’entourage del calciatore erano attivi da tempo, ma il club bianconero – complice la necessità di vendere prima di acquistare – non ha potuto presentare un’offerta concreta. Il blocco attuale del mercato in entrata pesa notevolmente sulle strategie juventine e ora costringe Giuntoli e la dirigenza a virare su altri nomi.

La chiusura del Lille, tuttavia, potrebbe anche rientrare in una tattica di resistenza: il calciomercato Juve è noto per colpi last-minute, e nulla esclude che i bianconeri possano tornare alla carica negli ultimi giorni di agosto, qualora si liberassero spazi e risorse.

Juve, nuova strategia in vista?

Con l’obiettivo Zhegrova momentaneamente sfumato, la Juventus dovrà ora ridisegnare le proprie mosse sul mercato offensivo. Resta da capire se si tenterà un affondo last-minute o se l’interesse per l’esterno kosovaro verrà archiviato in via definitiva. Di certo, il calciomercato Juve si complica ancora, con sempre meno tempo a disposizione per intervenire.