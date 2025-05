Calciomercato Lazio, dalla Serie A nuovo nome per le corsie laterali per i biancocelesti! Due club a fare concorrenza

Calciomercato Lazio, sguardo in Serie A per il prossimo esterno biancoceleste: ecco qual è il nome caldo a Formello in queste ore!

Ancora in corsa la prossima Champions e nonostante il tempo per pensare a quello che sarà il calciomercato Lazio, i biancocelesti si muovono per sopperire alla crisi di laterali, grande problema nell’alternanza tra il campionato di Serie A e l’Europa League.

Memore di ciò, la società vorrebbe intervenire nel reparto e, stando a quanto riportato da Tuttosport , gli agenti di Nadir Zortea, terzino del Cagliari, Federico Pastorello e Marco Bicchierai hanno dovuto fare i conti con gli interessamenti di ben tre club

A convocarli al cellulare sono state infatti la Lazio, il Como ed infine il Torino. Il giocatore ad oggi è impegnato nella corsa salvezza con i sardi, ma potrebbe di certo valutare ulteriori offerte al termine di questo rush finale.