Calciomercato Lecce, tutto fatto per Gandelman ora Corvino è pronto a chiudere per Fofana! Gli aggiornamenti

Calciomercato Lecce: definito l’arrivo di Gandelman, Corvino punta a chiudere anche per Fofana. Le ultimissime notizie

Il mercato di gennaio del Lecce entra subito nel vivo con la prima operazione ufficiale. Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha chiuso per Omri Gandelman, 25enne centrocampista offensivo israeliano proveniente dal Gent. Il giocatore è atteso già in mattinata per le visite mediche: l’affare si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 4,5 milioni di euro.



L’arrivo di Gandelman risponde a un’urgenza precisa della squadra di Di Francesco: la cronica mancanza di gol. I salentini hanno infatti il peggior attacco della Serie A (appena 12 reti, come il Parma), e l’israeliano porta in dote un ruolino di marcia impressionante nel campionato belga, con 7 centri in 18 partite stagionali. Mancino, dotato di grande fisico (188 cm) e duttilità, Gandelman nasce trequartista ma può ricoprire più ruoli dalla metà campo in su. Nell’immediato, il suo dinamismo servirà a sostituire l’infortunato Medon Berisha (la cui assenza ha pesato molto) e a fornire più palloni giocabili alle punte Stulic e Camarda, finora fermi a un solo gol a testa.



Ma il lavoro di Corvino non si ferma. È molto vicino anche l’ingaggio di Sadik Fofana, mediano difensivo di grande fisicità attualmente in forza agli austriaci del Grazer; i contatti sono avviati per cercare l’accordo definitivo. Attivissimo anche il fronte uscite: dopo la partenza di Hamza Rafia verso la Tunisia, sono sulla lista dei partenti Thorir Helgason (che ha rifiutato il rinnovo) e Balthazar Pierret. Intanto, Di Francesco prepara lo scontro diretto di domenica contro il Parma, dovendo rinunciare anche a Tete Morente per problemi muscolari.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

