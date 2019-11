Calciomercato Lecce: da oggi Giulio Donati si allenerà con i salentini

Giulio Donati, ex di Bayer Leverkusen e Mainz, aveva già giocato con i salentini nella stagione 2010/11

Rinforzo di mercato per il Lecce di Fabio Liverani. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, si unirà agli ordini del tecnico giallorosso il difensore svincolato Giulio Donati, 29 anni.

Donati aveva già indossato la maglia dei salentini nella stagione 2010/11: 14 presenze in Serie A (10 da titolare) non sono abbastanza, però, per permettere alla società, retrocessa, di riscattarlo. L’Inter (proprietaria del cartellini) lo manda in prestito prima a Padova e poi a Grosseto, quindi lo cede al Bayer Leverkusen per 3 milioni. Con le “aspirine” debutta in Champions League, ma gioca titolare soltanto in una stagione su due e mezza di permanenza. Nel gennaio 2016 Donati decide di restare in Germania e passa al Mainz. A metà della scorsa stagione perde il posto da titolare e, nell’ultima estate, finisce svincolato.