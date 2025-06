Calciomercato Lecce, si cerca il sostituto di Giampaolo. In pole il possibile ritorno in Salento di Di Francesco

È a lavoro per cercare il sostituto di Marco Giampaolo per la propria panchina il Lecce che nelle ultime ore sta sondando il terreno per un nuovo allenatore.

Tra i nomi scelti, però, spunta quello di Eusebio Di Francesco reduce dalla retrocessione col Venezia è al momento in pole position per il posto, in un club, quello salentino, già allenato dal tecnico nel 2011 seppur con sole 13 panchine.

Secondo TMW, INFATTI, già da tempo il Lecce stava monitorando l’allenatore, eadesso, con l’addio Marco Giampaolo annunciato, potrebbe finalmente lavorare per un possibile accordo ed affondare il colpo.

Di recente, si sono infatti intensificati i contatti tra le parti e la trattativa che ha preso il via col fine di trovare i dettagli per l’accordo finale, che porterebbe l’allenatore di origine pescarese sulla panchina giallorossa.

Lo stesso tecnico vorrebbe mantenere la Serie A, perciò sono attesi sviluppi, magari non nel brevissimo termine, ma nel giro dei prossimi giorni.

Se l’accordo verrà raggiunto, il Lecce avrà quindi già chiuso il discorso panchina e potrà programmare la stagione 2025-2026.