Calciomercato Lecce: il sogno è Jovetic. Corvino ci spera, ma...

Calciomercato Lecce: il sogno è Jovetic. Pantaleo Corvino ci spera, ma l’ingaggio dell’ex Fiorentina è un grosso ostacolo

Il Lecce e Pantaleo Corvino sognano in grande per il calciomercato. L’ultimo nome fatto è quello di una vecchia conoscenza della Serie A, Stefan Jovetic.

Attualmente all’Herta Berlino, il montenegrino non disdegnerebbe un ritorno in Italia. L’ostacolo principale però, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è l’ingaggio molto alto. A fare la differenza alla fine sarà la volontà del calciatore.