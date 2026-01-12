Calciomercato Lecce: sirene dalla Francia per questo giallorosso! Potrebbe lasciare il club a gennaio, ultimissimi aggiornamenti

Calciomercato Lecce: dalla Francia spunta l’interesse per questo giallorosso! Potrebbe lasciare il club a gennaio, novità importanti

Il calciomercato Lecce entra in una nuova fase. Dopo aver puntellato la rosa con due innesti di spessore come Fofana e Gandelman, la dirigenza giallorossa sposta il focus sulle operazioni in uscita. L’obiettivo del Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino è chiaro: consegnare all’allenatore Eusebio Di Francesco un organico snello, funzionale e adatto a combattere fino all’ultima giornata per l’obiettivo salvezza.

Sirene francesi per Mohamed Kaba

In questo scenario di “porte girevoli”, l’indiziato numero uno a lasciare il Salento è Mohamed Kaba. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul centrocampista classe 2001 è piombato con decisione il Nantes. Il club francese ha messo gli occhi sul mediano guineano, individuando in lui le caratteristiche fisiche e atletiche ideali per rinforzare il proprio reparto nevralgico. Per Kaba si tratterebbe di un ritorno nel calcio francese (era arrivato dal Valenciennes), dopo un’esperienza in Italia fatta di luci e ombre.

La parabola in giallorosso e l’infortunio

Arrivato a Lecce nell’estate della stagione 2023-24, Kaba ha vissuto un percorso a due facce. Se da un lato ha collezionato 42 presenze complessive, dimostrando di poter reggere i ritmi della Serie A, dall’altro la sua ascesa è stata bruscamente frenata dalla sfortuna. Il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio, rimediato nello scorso campionato, ne ha condizionato il rendimento e la continuità, costringendolo a un lungo stop.

Ora, con il centrocampo del Lecce che si è affollato grazie ai nuovi acquisti, lo spazio per il nazionale guineano rischia di ridursi ulteriormente. La trattativa con il Nantes è aperta: le prossime ore saranno decisive per capire se i due club riusciranno a trovare l’intesa economica definitiva per il trasferimento, permettendo al Lecce di alleggerire la rosa e a Kaba di cercare il rilancio in Francia.