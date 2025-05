Calciomercato Lecce, Krstovic e quello che sarà il suo futuro all'interno del contesto estivo. Quelle big spingono - Calcio News 24

Calciomercato Lecce, la situazione intorno a Krstovic: centravanti che ad oggi è corteggiato da molte big italiane ed estere

La situazione del calciomercato Lecce si è conclusa nel migliore dei modi, con la squadra che ha raggiunto i suoi obiettivi e consolidato la propria presenza in Serie A. Nel mezzo le prime indiscrezioni di calciomercato, e tra i protagonisti più chiacchierati in casa giallorossa spicca senza dubbio il nome di Nikola Krstovic.

L’attaccante montenegrino è stato uno dei pilastri dell’attacco salentino durante l’intera stagione. Con 11 gol e 5 assist messi a referto, Krstovic ha dimostrato di essere un giocatore completo, capace non solo di finalizzare ma anche di contribuire alla manovra offensiva della squadra. La sua presenza in campo ha rappresentato una risorsa fondamentale per l’equilibrio tattico del Lecce, rendendolo uno degli elementi più preziosi della rosa.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Già nella sessione invernale di mercato, il nome di Krstovic era finito sul taccuino di diversi club europei. In particolare, il Milan e il Betis Siviglia avevano avanzato offerte concrete per assicurarsi il suo cartellino. Proposte importanti, sia dal punto di vista economico che progettuale, che il Lecce però ha deciso di respingere, ritenendo fondamentale la permanenza del giocatore per il prosieguo della stagione.

Con il campionato ormai alle spalle, le voci di un possibile addio si fanno nuovamente insistenti. Krstovic rappresenta un profilo molto ambito, non solo per le sue doti tecniche ma anche per la giovane età e i margini di crescita ancora inespressi. Il club salentino, dal canto suo, sa di avere tra le mani un potenziale tesoro: cederlo significherebbe rinunciare a uno dei protagonisti assoluti dell’annata, ma potrebbe anche rappresentare un’importante opportunità economica in ottica futura.

La dirigenza dovrà valutare con attenzione ogni proposta che arriverà nei prossimi mesi, cercando di conciliare le esigenze finanziarie con quelle tecniche. Non sarà semplice trattenere Krstovic in caso di offerte irrinunciabili, ma il Lecce è intenzionato a muoversi con razionalità e senza farsi prendere dalla fretta.

Il futuro del bomber montenegrino resta dunque un punto interrogativo, ma una cosa è certa: qualunque sarà la sua prossima destinazione, Krstovic ha già lasciato un segno importante nel cuore dei tifosi giallorossi e nella storia recente del club.