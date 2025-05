Krstovic dice addio al Lecce? Una big estera è pronta a fare follie per il centravanti dei pugliesi. Le ultime - Calcio News 24

Krstovic diventerà la chiave del calciomercato Lecce. All’ultimo ecco l’interesse di una big estera pronta a fare follie per lui

Nikola Krstovic sta attirando sempre più attenzioni parlando del calciomercato Lecce, non solo in Italia ma anche all’estero. L’attaccante montenegrino, protagonista della stagione dei pugliesi con 11 reti su un totale di 24 gol segnati dalla squadra, è diventato uno dei profili più osservati in vista della prossima finestra di mercato. Il suo rendimento non è passato inosservato, soprattutto in Serie A, dove diversi club si stanno muovendo per assicurarselo.

L’ultima società a mostrare interesse è la Lazio, che lo considera una possibile alternativa in caso di addio di Valentín Castellanos. L’attaccante argentino, valutato intorno ai 35 milioni di euro, potrebbe lasciare la Capitale, e Krstovic è finito in cima alla lista dei possibili sostituti grazie alle sue caratteristiche tecniche e al fiuto del gol già dimostrato in una squadra di medio-bassa classifica come il Lecce.

Anche il Milan è da tempo sulle tracce del montenegrino. Già a gennaio, secondo alcune indiscrezioni, il club rossonero avrebbe avanzato un’offerta da 25 milioni di euro, rifiutata però dalla società salentina, decisa a trattenere il suo gioiello almeno fino a fine stagione. Tuttavia, con il mercato estivo ormai alle porte, il Milan potrebbe tornare all’assalto.

L’interesse per Krstovic, però, non si limita al panorama italiano. Il Betis Siviglia era stato tra i primi club stranieri a farsi avanti lo scorso gennaio, con una proposta da 15 milioni di euro, anche questa rifiutata dal Lecce. Gli andalusi, che il 28 maggio sfideranno il Chelsea nella finale di Conference League, potrebbero tornare a farsi sentire.

Nelle ultime ore, anche il Leeds è entrato in corsa. Appena promosso in Premier League, il club inglese sta cercando rinforzi offensivi per affrontare al meglio il ritorno nella massima serie. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Krstovic è uno dei nomi monitorati con attenzione.