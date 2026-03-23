Calciomercato Lecce: i giallorossi blindano il proprio talento! Ufficiale il riscatto, di chi si tratta e il comunicato del club

Calciomercato Lecce: i salentini hanno blindato il proprio talento! È stato ufficializzato il riscatto, il comunicato del club giallorosso

Il calciomercato Lecce non si ferma alla sola prima squadra, ma guarda con estrema attenzione anche alla costruzione del futuro. La società salentina, da sempre maestra nella scoperta e nella valorizzazione dei giovani talenti internazionali, ha deciso di blindare uno dei prospetti più interessanti a propria disposizione.

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Attraverso una nota diffusa sui propri canali, il club giallorosso ha infatti annunciato il riscatto del giovane difensore belga, arrivato in prestito nei mesi scorsi e capace di convincere a pieno l’area tecnica. Questo il testo del comunicato diramato dalla società:

“L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Dalla Costa dal KAS Eupen. L’esterno difensivo sinistro belga classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030”.

Il profilo di Dalla Costa: un terzino moderno per la fascia

La scelta di investire in maniera così decisa su Luca Dalla Costa conferma la bontà del capillare lavoro di scouting della dirigenza leccese. L’esterno difensivo sinistro, nato nel 2007, rappresenta il prototipo del terzino moderno: dotato di una notevole progressione atletica, fisicità strutturata e di una spiccata propensione ad accompagnare l’azione offensiva senza mai trascurare le diagonali di copertura.

Il suo percorso di crescita, iniziato in patria nel vivaio del KAS Eupen, proseguirà ora stabilmente in Puglia. Aver convinto l’U.S. Lecce a esercitare il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo testimonia il brillante impatto che il ragazzo ha avuto con la nuova, ed esigente, realtà calcistica italiana.

Un progetto a lungo termine: la firma fino al 2030

Il dettaglio più rilevante e strategico dell’intera operazione è senza dubbio la lunghissima durata dell’accordo contrattuale. Sottoscrivendo un vincolo fino al 30 giugno 2030, il Lecce lancia un messaggio inequivocabile: il laterale mancino è considerato un vero e proprio patrimonio per il progetto sportivo a lungo termine.

Questa tempestiva mossa di mercato garantisce al club salentino di proteggere il proprio investimento dalle eventuali mire di altre squadre europee. Ora spetterà allo staff tecnico continuare ad accompagnare il talento belga nel suo definitivo processo di maturazione, con l’obiettivo di prepararlo al definitivo grande salto nel calcio professionistico.