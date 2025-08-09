Calciomercato Lecce, spunta fuori una nuova idea per quanto riguarda la difesa - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: idea N’Koulou per il dopo-Baschirotto, esperienza al servizio di Di Francesco

Il Calciomercato Lecce entra nel vivo, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Dopo l’addio ormai certo di Federico Baschirotto, destinato a una nuova avventura dopo due stagioni da protagonista in giallorosso, la dirigenza salentina si sta muovendo con attenzione per individuare il profilo giusto a cui affidare le chiavi della retroguardia.

Secondo quanto riportato da diverse fonti internazionali, il Lecce avrebbe messo gli occhi su Nicolas N’Koulou, esperto difensore camerunense classe 1990. Il nome non è nuovo agli appassionati di calcio italiano: N’Koulou ha vestito la maglia del Torino tra il 2017 e il 2021, collezionando oltre 120 presenze in Serie A e distinguendosi per affidabilità, forza fisica e senso della posizione. Nell’ultima stagione ha giocato 30 partite con l’Amed Sportif Faaliyetler in Turchia, e oggi è svincolato, alla ricerca di una nuova sfida.

Nel contesto del Calciomercato Lecce, l’eventuale arrivo di N’Koulou rappresenterebbe una scelta mirata all’equilibrio tra esperienza e necessità di crescita dei giovani. Con l’arrivo in panchina di Eusebio Di Francesco e la confermata linea verde promossa dal tandem Corvino-Trinchera, la difesa giallorossa si prepara a vivere una fase di rinnovamento. Profili come Tiago Gabriel e Valentin Gendrey, ancora molto giovani, avranno bisogno di una guida solida sia in campo che nello spogliatoio.

N’Koulou, in questo senso, potrebbe assumere un ruolo simile a quello ricoperto da Samuel Umtiti nella stagione 2022/23: un veterano internazionale che porta con sé carisma, professionalità e un bagaglio tecnico-tattico di alto livello. Anche se non perfettamente in linea con la strategia di puntare su profili under 25 da valorizzare, l’operazione avrebbe una forte logica tecnica, soprattutto considerando la complessità della prossima Serie A.

Al momento non si registra ancora una trattativa ufficiale, ma le indiscrezioni parlano di un interesse concreto da parte del Lecce. Il giocatore sarebbe disponibile a valutare con attenzione la proposta, attratto dalla possibilità di tornare in Italia e rimettersi in gioco in un progetto serio.

Il Calciomercato Lecce potrebbe quindi parlare camerunese: N’Koulou è un nome da tenere d’occhio nelle prossime settimane.