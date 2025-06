Calciomercato Lecce, i giallorossi sono pronti al primo grande colpo per mister Di Francesco! Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Lecce, occhi puntati su Samuele Birindelli per rinforzare la fascia destra. Un colpo perfetto per mister Di Francesco

Il Calciomercato Lecce comincia a entrare nel vivo a meno di tre settimane dall’apertura ufficiale della sessione estiva. La dirigenza giallorossa, consapevole della necessità di intervenire con intelligenza e tempestività sul mercato, ha come obiettivo principale quello di costruire una squadra capace di ottenere la quarta salvezza consecutiva in Serie A. Per raggiungere questo traguardo, si lavora già a rinforzare la rosa, con particolare attenzione al reparto difensivo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Lecce avrebbe messo nel mirino Samuele Birindelli, terzino destro classe 1999 attualmente in forza al Monza. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2026, ma la retrocessione dei brianzoli in Serie B potrebbe aprire nuovi scenari e facilitare la trattativa.

Birindelli è reduce da una stagione positiva, nella quale ha collezionato 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 3 gol, un bottino niente male per un difensore laterale. Le sue qualità in fase di spinta e la capacità di interpretare più ruoli sulla fascia destra lo rendono un profilo interessante per il Lecce, che ha bisogno di rinforzare quel settore del campo, sia per ragioni tattiche che di profondità della rosa.

Il Monza, dopo una stagione deludente conclusasi con la retrocessione in Serie B, si trova a dover ripensare completamente il proprio progetto tecnico. La partenza di alcuni elementi cardine appare inevitabile, e Birindelli è tra quelli che potrebbero lasciare la Brianza. Il calciomercato Lecce, attento alle opportunità offerte dal mercato, sembra pronto a farsi avanti per portare il giocatore nel Salento.

Tuttavia, la concorrenza non manca. Anche il Cagliari, appena retrocesso in Serie B ma intenzionato a ristrutturare la squadra sotto la guida del neo allenatore Fabio Pisacane, sarebbe interessato a Birindelli. Questo potrebbe generare una piccola asta estiva, con più club pronti a trattare con il Monza per aggiudicarsi il terzino.

Il Calciomercato Lecce, come da tradizione, si muove su binari di prudenza ma con grande competenza. Il direttore sportivo Pantaleo Corvino è noto per la sua abilità nello scovare talenti e nel chiudere operazioni vantaggiose, anche in condizioni di budget limitato. L’interesse per Birindelli dimostra la volontà di puntare su giocatori giovani, con esperienza in Serie A e ampi margini di crescita.

Oltre a Birindelli, il Lecce potrebbe valutare altri profili per rafforzare la rosa, ma la priorità al momento sembra proprio quella di sistemare le fasce difensive. La società vuole mettere a disposizione di mister Di Francesco, confermato alla guida tecnica, un gruppo competitivo, coeso e motivato, in grado di affrontare le difficoltà di un campionato sempre più competitivo.

In conclusione, il nome di Samuele Birindelli è uno dei primi a scaldare il Calciomercato Lecce, e la sua eventuale acquisizione potrebbe rappresentare un tassello importante nella costruzione della squadra per la stagione 2025/2026. I tifosi attendono con curiosità gli sviluppi, consapevoli che ogni mossa potrebbe fare la differenza nella corsa alla salvezza.